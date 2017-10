Ora con i nanomateriali si produce energia rinnovabile

I ricercatori di tutto il mondo c'hanno lavorato per anni, ma solo oggi si è arrivati ad una tecnologia pronta per essere industrializzata. E questo grazie agli studi condotti dall'Università di Milano-Bicocca, in collaborazione con il Los Alamos National Laboratory, uno degli istituti di ricerca americani più importanti. Grazie ad un particolare additivo composto da nanoparticelle, si possono realizzare delle speciali lastre di plexiglass che una volta inserite nelle vetrate degli edifici, le trasformano in concentratori solari capaci di produrre energia elettrica rinnovabile. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature Photonics con il titolo “Large-area luminescent solar concentrators based on ‘Stokes-shift-engineered’ nanocrystals in a mass-polymerized PMMA matrix (doi: 10.1038/NPHOTON.2014.54)”.