Per papa Francesco i cambiamenti climatici sono colpa dell’uomo

Anche papa Francesco pensa che la causa principale dei cambiamenti climatici sia l’uomo e per questo ha detto di sperare che alla conferenza di Parigi (Cop 21), in programma dal 30 novembre all’11 dicembre, vengano prese decisioni coraggiose per proteggere l’ambiente e il clima. Il Papa sta da tempo lavorando a un’enciclica sull’ambiente che sarebbe quasi pronta secondo sua stessa ammissione e che potrebbe essere pubblicata a giugno, così da fungere da stimolo e indirizzo per i delegati che si riuniranno nella capitale francese a fine anno. Parlando con i giornalisti sull’aereo che lo portava dallo Sri Lanka a Manila, capitale delle Filippine, gli è stato chiesto se l’uomo fosse il principale responsabile dei cambiamenti climatici. “Non so se la colpa sia solo dell’uomo, ma gran parte della responsabilità è dell’uomo che sta prendendo a schiaffi la natura”, ha detto il Papa.

Papa Francesco mentre lascia lo Sri Lanka il 15 gennaio © Buddhika Weerasinghe/Getty Images

Papa Francesco viene accolto al suo arrivo nelle Filippine © Dondi Tawatao/Getty Images