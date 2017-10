Polmoni d’acciaio, l’aria tossica della siderurgia

Taranto, Rio de Janeiro, Açailândia. Il filo rosso che collega la Puglia con le due città brasiliane è la siderurgia, che per gli abitanti del luogo non è tanto un’attività industriale, quanto una malattia. Per denunciare le conseguenze che questa industria pesante sta avendo sulla popolazione, è stato girato il video Polmoni d’acciaio – Resistenze locali ad ingiustizie globali, un documentario nato da un’idea dei missionari comboniani e frutto di un lavoro collettivo che ha coinvolto diversi protagonisti della società civile brasiliana e italiana.