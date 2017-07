Si è conclusa a Cracovia la 41esima riunione del Comitato del patrimonio mondiale che ha stabilito quali sono i nuovi siti inseriti nella Lista del patrimonio mondiale dell'Unesco. Per entrare nella prestigiosa lista un sito deve soddisfare almeno dieci criteri di selezione, deve, ad esempio, “contenere fenomeni naturali superlativi o aree di eccezionale bellezza naturale”, o “rappresentare un capolavoro del genio creativo dell’uomo”. Complessivamente sono quindici i siti “promossi” (qui quelli del 2016), tra questi ce ne sono due italiani, il primo comprende un insieme di antiche faggete inserite nel contesto del sito ambientale transazionale delle Foreste primordiali dei faggi dei Carpazi e di altre regioni d'Europa, mentre l’altro tutela le Opere di difesa veneziane tra il XVI ed il XVII secolo, sito transnazionale presente in Italia, Croazia e Montenegro.

