Scettici sui cambiamenti climatici? Venite sui ghiacciai del Monte Bianco

Se c’è ancora qualcuno che non crede ai cambiamenti climatici, il consiglio è di visitare il ghiacciaio del Monte Bianco, in Francia. E, per chi non potesse, di leggere il racconto pubblicato da Helene Fouquet su Bloomberg: la giornalista è tornata sul Mare di Ghiaccio (“La Mer de Glace”) transalpino ventisette anni dopo la sua prima visita, nel 1988, quando era ancora bambina. Trovando uno scenario “cambiato in modo drammatico”.