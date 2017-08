Se adotti un cane ti taglio le tasse, succede in Puglia

In Italia il randagismo è un problema reale che affligge buona parte della penisola. La soluzione, praticamente ovvia, per contenere questo fenomeno è chiara: ridurre drasticamente le nascite sterilizzando gli animali. Dietro canili e randagi c’è però un grande giro di affari, i rapporti zoomafie della Lav sostengono che il randagismo frutti un giro di 500 milioni di euro l'anno. Una delle regioni in cui il randagismo è più diffuso, e dove è gestito peggio, è la Puglia, nella quale sono presenti molti cani randagi e molti sono rinchiusi nei canili.