Mafia Capitale, le mani anche sui canili romani

Se speculavano senza alcun rimorso sui migranti non c’è da stupirsi che approfittassero di animali in difficoltà, cani e gatti rappresentavano una facile fonte di guadagno per l’organizzazione criminale di stampo mafioso che controllava Roma. L’indagine, conosciuta come Mafia Capitale, ha svelato i rapporti tra la criminalità organizzata, la politica e il mondo dello spettacolo.