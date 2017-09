Scoperto il segreto delle variopinte ali delle farfalle

In natura poche cose riescono a suscitare meraviglia come le ali delle farfalle. Questi insetti sono infatti caratterizzati da incredibili disegni variopinti e, per usare le parole di Hermann Hesse, “bisogna essere ciechi o estremamente aridi se alla vista delle farfalle non si prova una gioia, un frammento di fanciullesco incanto”. Un gruppo internazionale di ricercatori, coordinato dal biologo Arnaud Martin della George Washington University, ha scoperto il segreto degli spettacolari disegni sulle ali dei lepidotteri. Sarebbe merito di un gene "pittore", il gene WntA, che, insieme al gene optix, avrebbe influenzato l’evoluzione delle farfalle nel corso di quasi 60 milioni di anni, definendone gli attuali colori e disegni.

Un gene disegna e un altro colora

Spegnere i geni artisti

The butterfly effect takes wings https://t.co/xHkbn7x9fm — Smithsonian Panama (@stri_panama) 18 settembre 2017

Non solo disegni e colore

L’evoluzione delle farfalle e dell’uomo