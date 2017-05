Fitz Roy e Cerro Torre, Sulle tracce dei ghiacciai conquista due vette per testimoniare i cambiamenti climatici

Il Fitz Roy è un monte che si trova in Patagonia, al confine tra l'Argentina e il Cile. In Argentina fa parte del parco nazionale Los Glaciares, in Cile del parco nazionale Bernardo O'Higgins. La vetta i 3.405 metri sul livello del mare. Il Cerro Torre, invece, è una vetta totalmente argentina, in Patagonia, e si trova a ovest del Fitz Roy. La vetta raggiunge i 3.128 metri.

La vetta del Cerro Polo

Il ghiacciaio Torre ha perso 50 metri