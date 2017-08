In Svezia nasce il “quartiere farfalla”

Si chiamera Butterfly square, sarà ispirato alle ali di una farfalla ed è un nuovo quartiere ecologico e sostenibile che sorgerà nella contea svedese di Halland nel 2016. L'intera area, ideata dalla Weatherhead Architecture, è un maxi complesso residenziale formato da due "ali di farfalla" a forma di L, con tetti verdi utili per il risparmio energetico e per piantare e tutelare piante e fiori rari e, al centro, un percorso pedonale "car free", ideato per promuovere una mobilità davvero sostenibile.. quella delle passeggiate!

Foto ©architecturelab.net