Thierry Di Costanzo. I rohingya sono figli del suolo birmano

La storia dimostra che i rohingya sono “figli del suolo birmano” e hanno pieno diritto alla cittadinanza. Così si è espresso Thierry Di Costanzo, professore dell'Università di Strasburgo, esperto e studioso di numerosi paesi asiatici. In particolare del subcontinente indiano. Costanzo ha vissuto a Chittagong, la città bengalese con la maggiore concentrazione di rohingya, fra il 1989 e il 1991. In questa intervista ci spiega perché a legge del 1982 che vieta a questa etnia la cittadinanza birmana è ingiusta, partendo dalla storia del colonialismo in Asia meridionale.