Rohingya, il popolo della Birmania più perseguitato al mondo

I rohingya sono un gruppo etnico di religione musulmana che vive nello stato birmano del Rakhine, una regione che si affaccia sul golfo del Bengala e che confina a nord con il Bangladesh. La loro presenza in queste terre, anche conosciute come Arakan prima del 1989, risale all’VII secolo. Oggi, su quasi quattro milioni di abitanti, i rohingya sono 800mila, circa il 20 per cento di Rakhine (la Birmania ha quasi 53 milioni di abitanti). Secondo le Nazioni Unite sono una delle minoranze più perseguitate e rifiutate al mondo. I birmani, infatti, non li considerano connazionali, bensì cittadini del Bangladesh, con cui condividono la fede musulmana e il ceppo linguistico, e ritengono siano arrivati in Birmania durante il periodo coloniale britannico. Nel corso della storia questa popolazione ha dimostrato di poter convivere in modo pacifico con altri gruppi etnici, soprattutto nel periodo in cui l’Arakan era un regno indipendente. I problemi sono cominciati con l’invasione dei birmani avvenuta tra il 1784 e il 1826 e al successivo periodo fatto di guerre e di conflitti con l’impero britannico che ha portato alla dichiarazione di indipendenza della Birmania (oggi Myanmar) nel 1948. Già allora la minoranza non fu riconosciuta come un gruppo nazionale, mentre nel 1982 gli venne negata la cittadinanza.

Rohingya, un popolo senza terra

Le violenze del 2012

Gli appelli delle Nazioni Unite in favore del popolo fantasma