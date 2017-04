Angelica Sylos Labini. La varietà, i dettagli, l’inaspettato: così si sta bene al lavoro

La qualità della vita al lavoro e il benessere personale in ufficio sono temi che hanno travalicato da tempo la sfera dell’intuizione e sono diventati di attualità scientifica. Oggi ci sono centinaia di ricerche che affermano che gli spazi in cui si lavora non solo influiscono sulla salute personale, ma anche su quella complessiva dell’azienda. Dipendenti sani uguale azienda sana. Dipendenti felici uguale azienda vitale, intraprendente, efficiente. E pare che questo valga per ogni tipo di lavoro, manuale o intellettuale. Angelica Sylos Labini è la fondatrice con Nicola Russi di Laboratorio Permanente. Di recente hanno curato ristrutturazioni di uffici con spirito sorprendente e innovativo, si sono aggiudicati un grande progetto per far rinascere la post-apocalittica via Stephenson di Milano e hanno appena firmato la totale ristrutturazione di Spaces Porta Nuova, il nuovo palazzo – lo chiamano creative workspace – in Bastioni di Porta Nuova 21 a Milano. Sette piani di nuovi spazi e un rooftop da sogno nel cuore di un quartiere che sta per diventare la Silicon Valley milanese, tra Eataly Smeraldo, Amazon, Microsoft e Fondazione Feltrinelli.