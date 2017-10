Arquitectura expandida, il collettivo colombiano di architettura sociale in mostra a Londra

Uno spazio si crea non solo in senso fisico ma anche sociale. Questa è la filosofia di Arquitectura expandida, un collettivo di architetti attivisti che opera a stretto contatto con le comunità dei quartieri più svantaggiati della capitale colombiana Bogotá, nato nel 2010 da un'idea degli architetti Ana Ortego e Harold Guyaux. Tra i suoi progetti anche Potocine, selezionato insieme a altri dieci iniziative dal curatore Justin McGuirk per essere esposto all'interno della rassegna Fear and Love, la prima mostra temporanea del nuovo Design museum di Londra, in corso da novembre 2016 fino al 23 aprile 2017.

