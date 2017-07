Chi è Aung San Suu Kyi, predicatrice della non violenza

Nata nel 1945, figlia del generale Aung San, eroe nazionale che avviò la Birmania verso l'indipendenza dalla Gran Bretagna, e di Ma Khin Kyi, ex-ambasciatrice in India, la storia di Aung San Suu Kyi ha inizio con una telefonata in una sera di marzo del 1988 nella sua tranquilla casa di Oxford. Quando abbassa il ricevitore il suo destino è segnato: sua madre è gravemente malata e lei deve rientrare a Rangoon per assisterla. Nel suo paese, che dal 1962 è sotto il giogo della dittatura militare, Aung San Suu Kyi vede accadere cose terribili. In poco tempo diventa la leader del movimento democratico che si batte per la libertà e la violazione dei diritti umani. Nel 1990 si candida all'opposizione con il suo partito, la Lega Nazionale per la Democrazia, e nonostante violenze, minacce e brogli elettorali da parte dell'esercito, "The Lady", come viene chiamata dal suo popolo, stravince le elezioni. Ma la giunta militare invalida il verdetto popolare e Aung San Suu Kyi viene messa agli arresti domiciliari, confinata nella sua casa di Rangoon, senza possibilità di alcun contatto esterno. Per tutto il tempo in cui verrà privata della libertà, l'azione coraggiosa e instancabile della dissidente birmana sarà sempre più incisiva e determinata riuscendo a mantenere viva l'attenzione dell'Occidente verso il suo amato paese. Nel 1991 per la sua lotta non-violenta riceve il premio Nobel per la pace, ma non può lasciare la Birmania per ritirarlo. Lo farà per lei uno dei suoi due figli. Tenta due volte di sfuggire al controllo dei militari, viene bloccata a pochi chilometri dalla capitale e lei per protesta resta chiusa nella sua auto per nove giorni, prima di decidere di tornare nella casa-prigione. Nel 1999 suo marito Michael Aris, illustre studioso di letteratura tibetana, muore di cancro senza poterla rivedere e lei non lascerà il suo paese temendo di non poter rientrare. Il 6 maggio 2002 a seguito delle continue e forti pressioni dell'opinione pubblica mondiale e al sostegno del popolo birmano, insieme ai lunghi contatti tra la Lega Democratica e la giunta militare, mediati dall'Onu, Aung San Suu Kyi viene rilasciata. Finalmente libera di fare politica, il suo impegno per la democrazia e i diritti umani continua con la lotta alle deportazioni e alle operazioni di pulizia etnica da parte dei militari, e soprattutto con l'opposizione al turismo in Birmania e al traffico di droga completamente in mano ai generali. Il 30 maggio 2003 nel nord del Myanmar, l'ex Birmania, durante un comizio della leader dell'opposizione le forze di polizia agli ordini del regime sterminano un centinaio di persone, arrestandola. Nell'assalto moltissime donne sarebbero state violentate.