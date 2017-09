Berlin Kombinat Tours: la vera Berlino

Farsi guidare lungo strade non conosciute, attraverso una città nuova e straniera è un'esperienza piacevole. Può diventare sorprendente se chi ci guida ci fa innamorare di ciò che descrive trasferendoci la propria passione e curiosità e se i luoghi che "viviamo insieme" sono inaspettati e unici. Ma non è semplice farlo. Berlin Kombinat Tours riesce a mostrare cioè che è Berlino: un "combinato" (kombinat significa appunto combinato in tedesco). I tour studiati e proposti da Marta infatti descrivono perfettamente le due anime della capitale, i due mondi che racchiude. Sono insoliti perché visti con gli occhi di chi non è di Berlino da sempre, ma lo è diventata, scegliendola e trasferendosi dall'Italia in questa città di cui si è innamorata ormai anni fa. Così l'impronta dei tour è quella che racconta gli aspetti unici e caratterizzanti di Berlino, primo fra tutti la sua multiculturalità. I contrasti, le stranezze, che a volte diventano contraddizioni, sono nei quartieri, nei Kiez (parti di un quartiere), nei palazzi e nelle atmosfere: se c'è qualcuno a mostrarceli, il tour diventa un racconto.