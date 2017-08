Non solo camion: è la bici il futuro del trasporto merci

Utilizzare le biciclette per la logistica, un'idea che non è più un'utopia. Siamo tutti abituati a vedere i tir sulle autostrade e i furgoni in città che trasportano le merci da distribuire nei negozi. Ma è veramente indispensabile dover dipendere dagli autoveicoli per questo settore?

Foto di copertina: Cargo bike. Foto IMG_8656, © Federations European Cyclists' via Flickr Le foto dell'articolo sono rilasciate sotto licenza Creative Commons 2.0