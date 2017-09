Bicistaffetta 2017, una pedalata tra i tesori turistici di Liguria e Toscana

Una settimana di pedalate per 444 chilometri passando per alcuni dei luoghi più suggestivi d'Italia: questa è la Bicistaffetta 2017 organizzata dalla Federazione italiana amici della bicicletta (Fiab). Un viaggio che dal 24 al 30 settembre attraversa tutta la Liguria e una parte della Toscana, per un percorso che da Ventimiglia arriva fino a Pisa passando per Finale Ligure, Genova, Sestri Levante, La Spezia, Viareggio.

I 50 ambasciatori della Bicistaffetta 2017 Fiab

Bicistaffetta 2017 in Liguria e Toscana per promuovere le ciclovie