A Londra le bici del bike sharing si dotano di una luce laser per la sicurezza

Il bike sharing di Londra diventa più tecnologico e luminoso. Santander Cycles, che gestisce il bike sharing di Londra in collaborazione con Transport for London, ha deciso di puntare sull'ironia per presentare la sua novità: una luce che proietta il simbolo della bicicletta sulla strada.

La parodia di Star Wars