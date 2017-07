C-HR, l’ibrida aggressiva nel look e gentile con l’ambiente

Le tecnologia è quella dell’ultima Prius, l’ibrida recentemente eletta come l’auto più efficiente negli Usa, grazie a un consumo medio di oltre 30 km/l. Persino telaio e motore sono praticamente gli stessi. Eppure, le due sono irriconoscibili. La nuova C-HR è la Toyota che non c’era: crossover, compatta, aggressiva nel look e gentile con l’ambiente. Il termine crossover vi suona strano? Allora immaginate un’auto grande come la prima Rav4, alta da terra per affrontare sterrati e viaggi avventurosi ma con un baricentro basso per divertire nelle curve.

I valori dell'ibrido in un packaging rivoluzionato

Dimensioni urbane. Dinamismo da sportiva.

La C-HR punta molto sull’efficienza

Diverte fra le curve. Rasserena in città.

Sensori, radar e telecamere: al volante non siete mai soli

Il prezzo, la garanzia, le concorrenti