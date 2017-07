Niro è la prima crossover ibrida Kia. Facile, ecologica e connessa

Le dimensioni sono quelle di un’auto “normale” (4 metri e 35 cm), di quelle che si parcheggiano bene in città ma che poi sono capaci di portare una famiglia in vacanza, con armi e bagagli al seguito. E’ ibrida ma non si direbbe. Nel senso che non è “strana” da vedere, volutamente. La sua anima sostenibile è quasi nascosta, sotto al cofano dove c’è un modernissimo motore a benzina. E sotto ai sedili posteriori, dove si nascondono le batterie agli ioni di litio che alimentano il motore elettrico. Niro, la nuova crossover di Kia, dai concessionari in questi giorni (il prezzo va da 24.900 euro), è l’esempio di come l’ibrido possa diventare “normale”, “famigliare”, un bell’esempio di tecnologia “eco friendly”.

Costruita in alluminio per essere più leggera

2

Due i motori (ma chi guida non se ne accorge)

Le batterie non rubano spazio

Un bell’esempio di auto connessa

La guida autonoma non è lontana