Il cane ansima, come capire quando il respiro veloce è normale e quando invece c’è da preoccuparsi

Perché il cane ansima? In linea di massima il fenomeno non è connesso solo al caldo eccessivo, ma anche alla gioia, alla paura, all’ansia e, purtroppo, diventa a volte un vero e proprio sintomo di malattie gravi e invalidanti. Tecnicamente il termine è di origine greca, l'ansimare viene definito "tachipnea" (che significa "respirazione veloce"). È una cosa che tutti noi osserviamo spesso nel nostro cane, magari senza neppure farci caso. Prima però di addentrarci nella descrizione di questo fenomeno, dobbiamo parlare della normale attività respiratoria dei cani. In altri termini, quando possiamo parlare propriamente di tachipnea.

Qual è la frequenza respiratoria normale in un cane sano?

Quando ansimare diventa patologico

Parlando in generale, possiamo dire che quasi tutte le patologie a carico dei polmoni possono determinare un aumento più o meno evidente della frequenza respiratoria. Il motivo di questo fatto, alla luce di quanto abbiamo già accennato, è facilmente intuibile. Una qualsiasi alterazione (infiammatoria, neoplastica o funzionale) del tessuto polmonare causa una diminuzione della efficienza dei meccanismi di ossigenazione del sangue.

In queste circostanze l’organismo cerca di compensare questo deficit semplicemente aumentando il numero degli atti respiratori.

"Questa situazione si rileva in un gran numero di malattie che colpiscono i polmoni quali l’edema polmonare, certe forme di avvelenamento, i corpi estranei, fatti infettivi e altro. Fortunatamente, in casi del genere, la tachipnea è accompagnata da altri sintomi (respiratori e non) che inducono il proprietario a rivolgersi prontamente al veterinario", continua Cortellezzi. Non sono però solo le malattie dell’apparato respiratorio a manifestarsi con il sintomo di cui stiamo parlando. La febbre alta per esempio, indipendentemente dalla causa che la ha determinata, può causare un aumento significativo della frequenza respiratoria.

Quando il cane ansima per eventi psicogeni