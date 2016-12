Botti di capodanno, i rimedi naturali per cani e gatti e le cure antistress

La paura dei botti di capodanno, con conseguenti crisi di ansia e vere e propri stati di panico, è un classico che affligge molti quattrozampe nel periodo natalizio. E, spesso, il proprietario si trova impreparato di fronte al terrore di cani e gatti nei confronti di questi rumori improvvisi e violenti – e per il loro udito delicatissimo molto più sconvolgenti che per noi – che sfociano in disturbi in grado di impensierire e preoccupare. Tachicardia, affanno, tremori, stati di agitazione sono solo alcune delle conseguenze di botti e petardi. Ogni anno assistiamo alla triste litania di cani e gatti scappati, persi, addirittura saltati per il terrore da balconi e terrazze nella vana ricerca di un rifugio sicuro contro i rumori violenti del capodanno.

Botti di capodanno e petardi: che fare in pratica

Omeopatia per la notte dei botti