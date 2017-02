Citronella non solo contro le zanzare. Usi, proprietà e coltivazione

Ne avrete certamente sentito il profumo, fresco e stimolante simile a quello degli agrumi, nei prodotti che allontanano gli insetti o in qualche deodorante e saponetta. L'olio essenziale, il cui costo non è non elevato, si ottiene per distillazione di tutta le pianta di Cymbopogon nardus o Cymbopogon winteratus, coltivate soprattutto nell'isola di Giava e nell'America Centrale. La citronella è parente del lemongrass, un altro tipo di Cymbopogon.

Usi e proprietà dell'olio di citronella

Se avete capelli grassi, aggiungete cinque gocce nel flacone del vostro shampoo abituale.

Se i piedi sudano facilmente, versate quattro-cinque gocce nell'acqua del pediluvio.

Preferite un profumo non sintetico nei detersivi per piatti o per tessuti? Aggiungete due gocce per ogni bicchiere di detersivo e otterrete, oltre ad un delicato profumo, un effetto deodorante, disinfettante, antisettico.

Con la lampada aromatica si ottiene un effetto tonificante nell'ambiente, che favorisce l'ispirazione. Il profumo di citronella favorisce uno stato d'animo sereno e rilassato. Attenzione: il micio di casa probabilmente non apprezzerà il profumo di citronella.

Citronella contro le zanzare, dove si compra

Precauzioni