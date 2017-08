La città si muove su due ruote, e gli architetti diventano bike designer

La città si trasforma sotto una nuova ondata di biker, coloro che usano la bicicletta per spostarsi. Dalle piste ciclabili lungo le strade trafficate dai pendolari alle rete di postazioni di bike sharing, fino ad arrivare a delle vere e proprie architetture progettate per i ciclisti, la mobilità sostenibile è il primo e fondamentale traguardo della città ecologica. La città del futuro è costruita intorno ai suoi abitanti, o meglio intorno alle loro abitudini. Per questo la mobilità sostenibile diventa un tema fondamentale per lo sviluppo delle città resilienti, libere dal traffico e dall’inquinamento dovuto alle lunghe file di automobilisti che ogni giorno intasano le strade di capitali come Londra, New York o Roma. Usare la bicicletta per i tragitti di tutti i giorni aumenta la qualità della vita ed educa al rispetto dell’ambiente.

© P'tit Vélib

Eindhoven, in Olanda © IPV Delft

Immagine in evidenza: Peace bridge, Calgary, Canada © Joshua Dool