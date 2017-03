Claudio Sadler. L’amore per la battaglia, la cucina e per Milano, la mia ricetta della soddisfazione

Un simbolo è ciò il cui significato, la cui importanza, va ben oltre quel che è, la sua mera natura e identità. Claudio Sadler è un simbolo. Di Milano, dell’arte della cucina succulenta e stellata, di un incrollabile successo imprenditoriale nella città che negli anni ’80 era da bere e che ora è da amare nella sua rinascita all’insegna della qualità della vita e del cosmopolitismo. Claudio Sadler, oggi, è un bastione inscalfibile dell’alta ristorazione milanese con due ristoranti a Milano in zona Navigli: Ristorante Sadler, due stelle Michelin, Chic’N Quick, bistrot contemporaneo, l'associazione dei migliori ristoranti italiani Le Soste, sei libri e forse un settimo in arrivo, una società di catering e banqueting. Ieri, un ristorante di successo a Tokyo e uno a Pechino in piazza Tienanmen, la scuola di cucina, l’associazione di giovani ristoratori. Domani, ovunque punterà la sua linea in ascesa, da trent’anni costante. Per dare loro speranza, energia, soddisfazione, tentiamo di stilare con lui un decalogo ideale per i giovani. Elementi di un esemplare successo economico e professionale per chi oggi vuol provare a dedicarsi a un lavoro con la dedizione, l’ambizione e la passione di cui Sadler è uno splendido testimone. Claudio Sadler si è creato da sé. A partire da ciò che le ha dato in dote la sua famiglia. Infatti racconta che “la sensorialità e l’applicazione del gusto sono nate da casa mia. La mia famiglia era normalissima, mio padre era operaio e mia madre casalinga, tuttavia nonostante i sacrifici ero abituato a mangiare molto bene. Mia madre era mantovana e ciò è fondamentale. Fin da piccolo venivo portato nella pasticceria di mia zia a Mantova e non mancavano la pasta fresca, i tortellini, i tortelli. Mio padre, invece, era trentino, andavamo nei boschi alla ricerca di cose buone come i funghi, i mirtilli”. L’idea di fare il cuoco è sempre stata insita in lei? La cosa più importante è che il mio sogno è sempre stato quello di esser quello che sono oggi. A un certo punto della mia storia, intorno ai vent’anni, ho pensato che avrei voluto diventare uno chef. Ma non solo, avrei voluto diventare un ristoratore, e ancor più un imprenditore perché mi è sempre piaciuto fare qualcosa con gli altri, per gli altri. Per cominciare il nostro decalogo ideale, mettiamo di non aver paura della fatica durante la gavetta, per forgiarsi? Quando sono partito ho anch’io fatto la mia gavetta, già a 14 anni, lavorando in grandi alberghi, facendo il tirocinio come commis, l’aiuto cuoco. Un'esperienza che consiglio a tutti i giovani, non bisogna avere paura di lavorare in posti dove c’è tanto movimento. Così ottieni una sorta di forgiatura alla difficoltà, alla fatica – molta fatica –, lavorando anche tredici, quattordici ore. Ho lavorato con chef che, seppur non famosi, mi hanno formato nella disciplina, nella mentalità, che è fondamentale. Poi, ho accettato un posto in una mensa, ma la ripetitività del lavoro in cui replicavo pedissequamente le stesse cose non faceva per me. Aspiravo a ben altro. Dunque, seconda cosa, serve una certa ambizione. Molta ambizione. È un valore molto importante. L’ambizione, il talento e la passione determinano la tua strada. Ti danno la possibilità di superare le fatiche e le rinunce. A vent’anni lavoravo tutte le domeniche, a Natale, a Pasqua, rinunciando a stare insieme agli amici, alla fidanzata a cui non potevo dar tutto quel che volevo… Punto terzo, imparare a insegnare e a comandare. A 25 anni ho iniziato a insegnare all’istituto alberghiero, al Carlo Porta di Milano. È stato molto importante per me ritornare all’alberghiero, significava dover trovare il tempo per formarsi, per tornare a studiare, ho dovuto imparare a insegnare e ritengo che sia un bel lavoro. Ho capito cosa vuol dire parlare di fronte alle persone, mantenere desta l’attenzione, mostrarsi autorevole e non autoritario, trasmettere i messaggi giusti, motivare chi ti sta intorno. È un bell’ambito, tiene allenata la mente. Anche durante il militare ho avuto modo di provare questo modo di insegnare e comandare. Il maresciallo mi ha dato la cucina degli ufficiali in mano, a Mortara, squadriglia radar dell’Aeronautica Militare, dicendomi “fai tu”, poi si è pentito perché ero troppo fantasioso! Ma lì ho capito che avevo l’attitudine al comando e l’ho esercitata. Sono sempre stato uno che si è preso la briga di aver responsabilità.