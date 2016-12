Crema di topinambur al profumo di salvia

Ingredienti per la crema di topinambur al profumo di salvia

600 gr topinambur

50 g scalogno

2 spicchi di aglio

4 foglie di salvia

5 cucchiai d’olio extravergine d’oliva

Preparazione

Spelare e tagliare a tocchetti il topinambur.

Pulire lo scalogno, e l’aglio avendo cura di rimuovere l’anima da ogni spicchio. Triturare e mettere a soffriggere in un tegame dai bordi alti, aggiungere le foglie di salvia e far rosolare.

Aggiungere il topinambur, continuare a cuocere mescolando per qualche minuto. Aggiungere acqua o brodo vegetale, fino a ricoprire. Far cuocere per circa 20 minuti a fuoco medio. Togliere dal fuoco, aggiungere un pizzico di sale e frullare con l’aiuto di un frullatore ad immersione.