I primi 100 giorni di Donald Trump e il programma sull’energia

Il 20 gennaio 2017 Donald Trump entra in carica come presidente degli Stati Uniti. Durante i mesi di campagna elettorale, Trump è stato criticato per non aver pubblicato programmi su una serie di questioni fondamentali che vanno dai cambiamenti climatici al finanziamento pubblico della ricerca, fino alla sicurezza informatica. Tutte le dichiarazioni pubbliche di Trump su queste questioni e, se disponibili, i dettagli estrapolati dal suo sito elettorale, concorrono però a chiarire le idee che vorrà concretizzare una volta salito al potere. Il sito ufficiale della campagna di Trump non ha fatto menzione di problemi ambientali, e la parte sui programmi era, a detta di molti, carente. Quindi le possibili linee guida devono essere rintracciate tra le sue dichiarazioni ai congressi, alle manifestazioni e sui social.

Donald Trump e l’ambiente

Donald Trump e le energie rinnovabili

I primi 100 giorni dell’energia di Donald Trump

La produzione di petrolio e gas in Usa è aumentata in modo significativo negli ultimi dieci anni. Le nostre importazioni di petrolio si sono ridotte della metà. Tutto questo è avvenuto nonostante le nuove, massicce barriere burocratiche e politiche. Il presidente Obama ha fatto tutto il possibile per interferire nel modo americano di fare energia. Ha reso la vita molto più difficile per il Nord Dakota, con costose regolamentazioni per rendere più difficile ottenere profitti. Se Hillary Clinton andrà al potere, le cose andranno molto peggio. Lei fermerà la produzione di energia in questo Paese.

Il Dipartimento di Giustizia ha intentato una causa contro sette compagnie petrolifere del Nord Dakota per la morte di 28 uccelli, mentre l'Amministrazione accelera progetti eolici che uccidono più di 1 milione di uccelli ogni anno. La forestale Usa (Us Fish and Wildlife Service) abusa della legge a favore delle specie in via di estinzione per limitare le esplorazioni petrolifere. Per giunta, il presidente Obama propone ora una tassa di 10 dollari al barile di petrolio di produzione americana nel bel mezzo di una recessione. Allo stesso tempo, ha fatto raggiungere a questo Paese il più basso numero di piattaforme petrolifere dal 1999, con conseguenti migliaia di licenziamenti. L’incredibile potenziale di energia degli Stati Uniti rimane inutilizzato. Si tratta di una ferita del tutto auto inferta.

Ha respinto la costruzione dell’oleodotto Keystone XL che avrebbe generato 42mila posti di lavoro. Ha fatto di tutto per uccidere l’industria estrattiva del carbone. Ha aggressivamente bloccato la produzione di petrolio e gas. Azioni che hanno negato a milioni di americani di avere accesso alle ricchezze energetiche che hanno sotto i piedi.

Lei intensificherà la guerra contro l'energia degli Stati Uniti, e scatenerà l’ente di protezione ambientale a controllare ogni aspetto della nostra vita. Lei ha dichiarato che “dobbiamo allontanarci dal carbone e da tutti gli altri combustibili fossili", bloccando migliaia di miliardi di ricchezza americana. Nel mese di marzo, Hillary Clinton ha detto: “Quando tutte le mie disposizioni saranno realizzate, non credo che ci saranno molti luoghi in America dove si continuerà a fare fracking”. Tenete a mente che lo shale gas potrebbe creare 2 milioni di posti di lavoro in 7 anni.