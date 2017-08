Eco-Cycle. Come parcheggiare la bicicletta a Tokyo (e dire addio ai furti)

Un'idea singolare, che solo nell'ordinato e tecnologico Giappone avrebbe potuto vedere la luce. E infatti a Tokyo, la Giken Seisakusho ha costruito l'Eco-Cycle, ovvero un parcheggio sotterraneo per biciclette completamente automatizzato. Una soluzione ingegnosa per recuperare spazio (cosa che sembra mancare in una delle città più popolose del pianeta), e mantenere l'ordine nei marciapiedi. Da noi invece potrebbe essere un ottimo deterrente contro i furti. Il sistema, naturalmente antisismico, si sviluppa per 11 metri sotto la superficie della città e può ospitare fino a 200 biciclette. Dall'esterno si accede tramite quello che a prima vista può sembrare un semplicissimo ascensore, creato ad hoc per le due ruote.

Immagini via Getty Images, via Danny Choo