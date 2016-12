Pannello solare, in 2 anni compensa il suo impatto sull’ambiente. Gli altri 18 produce energia pulita

Per produrre un pannello solare è necessario utilizzare energia: il silicio, elemento fondamentale in questa tecnologia, viene fuso in forni elettrici che, nella maggior parte dei casi, sono alimentati con combustibili fossili. Quanto è sostenibile utilizzare tecnologie che nella loro vita non inquinano, ma che per essere prodotte utilizzano processi che non possono certo essere definiti “sostenibili”? Wilfried van Sark, dell’Università di Utrecht, nei Paesi Bassi, insieme ai suoi colleghi ha provato a dare una risposta. Eccola: nel 2014 abbiamo raggiunto il punto di pareggio, i vantaggi derivati dalla generazione di energia solare hanno superato gli effetti negativi legati alla produzione dei pannelli.

Il debito di carbonio dei pannelli solari

Processo produttivo sempre più a basso impatto ambientale

I pannelli solari sempre più economici ed efficienti

250mila campi da calcio di pannelli solari nel mondo