Un tour sull’Etna, per scoprire il vulcano che ha formato questa fetta di Sicilia

Lo chiamano anche Mongibello, una parola che è formata da altre due che significano entrambe "monte", una derivante dal latino mons e l'altra dall'arabo jebel (جبل) come a dire: il monte dei monti, la montagna assoluta, la più alta e importante. Siamo in Sicilia, poco lontani da Catania e ci siamo saliti anche noi: l'esperienza unica di scalare il vulcano per eccellenza, l'Etna.

Etna, il vulcano che domina Catania

Dalla valle del Bove ai crateri silvestri dell'Etna