Con European cycling challenge 2016 è cominciata la sfida per la mobilità ciclabile del futuro

È cominciato European Cycling Challenge 2016, quinto anno di sfide tra squadre di pedalatori urbani di tutta Europa dal primo al 31 maggio. Un evento in parte giocoso e in parte utile alle amministrazioni locali per capire l'andamento degli spostamenti di chi usa la bicicletta come mezzo di trasporto, per progettare e programmare azioni di miglioramento della mobilità ciclabile.