Feng Shui, la postazione di lavoro ottimale

Secondo l'antica disciplina cinese del feng shui il tavolo dovrebbe essere collocato nel punto più forte del locale, in modo che la schiena sia protetta e lo sguardo possa essere diretto sulla porta e sulla finestra. Anche ciò che sta di fronte alla postazione di lavoro è estremamente importante poiché aumenta il Qi ed è fonte di ispirazione. Pertanto sono da evitare scrivanie la cui postazione sia di fronte a un muro. Suddivisi la postazione di lavoro in una zona attiva e una passiva. La superficie di lavoro immediatamente di fronte dovrà essere la zona attiva e rimanere quanto più possibile libera. Utilizza tavolini o altri mobili come zone di appoggio passive. Per ottenere il Bagua della tua scrivania, posiziona "l'entrata" nel punto in cui ti siedi. Analizzando le varie zone del Bagua, a seconda di che cosa vuoi ottenere, puoi organizzare la scrivania in modo mirato. Il significato delle zone Bagua: