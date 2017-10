Festa del teatro ecologico: a Stromboli l’arte senza energia elettrica

Torna dal 26 giugno al 4 luglio la Festa del teatro ecologico a Stromboli nelle isole Eolie, il festival di teatro, musica e danza unico nel suo genere perché "va in scena" senza l'ausilio di alcuna energia elettrica. L'isola, la sua potente bellezza e la natura selvaggia diventano il solo regista degli spettacoli. Per la terza edizione il tema è Shakespeare, colui che ha cambiato la storia della letteratura e del teatro in particolare.

La forza della natura è il regista alla Festa del teatro ecologico

Il teatro senza energia elettrica ma con l'energia della natura