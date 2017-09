Ammirare i più bei colori d’autunno a bordo del treno del foliage

È ufficialmente iniziato l'autunno, una stagione dai colori meravigliosi che ritroviamo nel loro massimo splendore in montagna: l'atmosfera romantica e poetica data dalle foglie dai toni caldi e dorati viene chiamata sempre più spesso anche da noi con un termine francese, foliage. Per godere a pieno di questo spettacolo della natura, si può salire a bordo della Vigezzina Centovalli e percorrere circa 50 chilometri, dal Piemonte alla Svizzera, immersi in queste tonalità sognanti.

Il treno del foliage, dal Piemonte alla Svizzera, lentamente

Come prenotare i biglietti per il foliage