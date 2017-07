Trentino, la foresta dei violini che custodisce il segreto delle note perfette

Un luogo magico grazie al quale sin dai tempi di Antonio Stradivari possono diffondersi note straordinarie: la foresta dei violini in Val di Fiemme in Trentino è la "casa" dell'abete rosso con il quale si costruiscono da anni i migliori violini del mondo. Un bosco dal grande fascino in tutte le stagioni.

La foresta dei violini, un bosco che suona in Trentino

L'arte liutaia nel pieno rispetto del territorio

L'omaggio dei musicisti al bosco che suona