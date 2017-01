La Via Lattea vista dalla Sardegna è un’emozione che lascia senza fiato

E infine uscimmo a riveder le stelle sarde, si potrebbe dire citando Dante. Si rimane senza fiato a vedere le foto notturne scattate sulle coste della Sardegna dal fotografo Luca Concas. Un cielo stellato limpido che riempie di emozioni, in luoghi in cui ad occhio nudo è ancora possibile vedere la Via Lattea, cosa che nelle città è di fatto impossibile a causa dell'inquinamento luminoso. E chissà quale è stata l'emozione nel poter osservare dal vivo questo spettacolo astronomico.

Foto ai fari e alle stelle in Sardegna

Le emozioni lasciate dal viaggio fotografico in Sardegna