Free walking tour, per visitare le città guidati dai suoi abitanti

È un'idea bellissima, per chi ama viaggiare, chi vuole conoscere davvero le città che visita, chi desidera incontrare persone con gli stessi interessi: si chiamano Free walking tour, passeggiate per le città italiane accompagnati da guide del luogo molto preparate e appassionate. E si paga poco, e solo se si è soddisfatti. Ma finora lo sono stati tutti.

Dove e come partecipare a un Free walking tour

Il progetto Free walking tour è nato dalla passione per i viaggi di tre giovani modenesi e dall'anno scorso è diventato un'opportunità concreta per tutti coloro che una nuova città desiderano conoscerla profondamente, attraverso le parole, i racconti e le curiosità che solo un "locale" custodisce. Alessandro Ferrari, uno dei fondatori, ci racconta che il primo nato in casa Free walking tour è stato quello di Modena, la loro città, ma ora il loro sito - che punta a diventare il "contenitore" di tutti i tour italiani - copre quasi tutta l'Italia con le città più importanti: Bari, Bergamo, Bologna, Cagliari, Lecce, Napoli, Torino, Venezia.

Partecipare è semplicissimo: sul sito ogni città ha una sua pagina dedicata e i tour proposti, oltre a un form da compilare per essere ricontattati. L'organizzazione risponde celermente e poi resta solo farsi trovare nel punto d'incontro e partecipare tutti insieme alla passeggiata per le vie della città. Si tratta di camminate di circa 2 ore (dipende dal luogo) e con 15/30 partecipanti. Molti sono viaggiatori soli che in questo modo incontrano persone con gli stessi interessi o semplicemente visitatori che non vogliono un tour classico.

I tour e le guide classiche spesso sono cari e l'atmosfera che si respira nella visita è abbastanza impostata e poco rilassata: i Free walking tour sono invece delle camminate easy e scherzose ma soprattutto sono "in mano" a guide veramente appassionate e amanti di ciò che fanno. E certo non lo fanno per guadagnare, perché il costo della visita è davvero esiguo - per il tour di Modena sono consigliati 5 € - e non si è obbligati a pagare. Fino a ora però tutti i partecipanti sono stati entusiasti e, riconoscendo la professionalità e la passione delle guide, hanno offerto senza remore anche più della cifra consigliata.

Un format che funziona e dà grandi soddisfazioni sia agli organizzatori che ai partecipanti: qualcosa di insolito e nuovo per i turisti italiani, al quale molti non sono abituati ma il cui successo dimostra quanto interesse ci sia nei confronti di un modo consapevole di viaggiare.

Le culture si incontrano grazie a Sguardi diversi

Un progetto nel progetto è Sguardi diversi: è sempre più frequente che nelle nostre città le culture e le etnie si mischino e convivano, così gli organizzatori di Free walking tour hanno chiesto ad alcuni cittadini stranieri residenti a Modena di raccontare il loro punto di vista sulla città. Dal racconto dei luoghi più significativi del centro storico, si parte insieme per un lungo viaggio verso l’Africa e l’Asia, fatto di volti e storie a volte diverse (ma non troppo), spesso simili, per capire che, in fondo, una città non è altro che gli occhi che la guardano: diversi ma allo stesso tempo uguali. ​L'itinerario si snoda all'incirca sulle orme del Free walking tour classico ma i luoghi e i monumenti di Modena non sono altro che uno spunto per parlare dei paesi di provenienza dei ragazzi, sottolineando punti in comune e differenze.

Un modo semplice, quasi naturale, di raccontarsi e confrontarsi per capirsi meglio che dimostra la passione che ha mosso gli ideatori di questo bel progetto.

Il consiglio è quello di farsi incuriosire da quello che una meta nasconde e provare un Free walking tour per condividere camminando le meraviglie delle città italiane.