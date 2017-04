Officine grandi riparazioni, il nuovo polo di creatività e innovazione a Torino

Un nuovo strategico tassello sta per aggiungersi a quel già vasto mosaico culturale sul quale si va ridisegnando, ormai da svariati decenni, la nuova identità urbana di Torino, sempre più capace di intercettare il favore dei flussi turistici nazionali e internazionali. Il capoluogo piemontese, ex-capitale del Regno di Sardegna prima e del Regno d’Italia poi, ha visto gradualmente evolvere le sue precedenti anime di culla della dinastia sabauda e polo industriale automobilistico, riuscendo pian piano a trasformarsi in un vero e proprio centro di riferimento dell’arte contemporanea italiana, dell’innovazione tecnologica e di alcune significative voci del settore enogastronomico nazionale. Proprio al fine di sintetizzare e consolidare queste tre feconde espressioni della sua economia attuale, la città ha deciso di dotarsi di un vero e proprio Distretto per la creatività e l’innovazione che, grazie a un investimento di 90 milioni erogati dalla Fondazione cassa di risparmio di Torino, occuperà l’imponente sede delle Officine grandi riparazioni, ex-area industriale di 35mila metri quadrati precedentemente costituita da capannoni ferroviari destinati alla riparazione delle locomotive.

Un esempio di archeologia industriale riconvertita

Contaminazioni tra arte e tecnologia, senza tralasciare il gusto