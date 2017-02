Frigoriferi connessi a internet contro gli sprechi di cibo

Secondo Gartner, un centro di analisi e ricerche di mercato, il numero di oggetti connessi a internet (esclusi pc, smartphone e tablet) passerà da 4,9 miliardi del 2015 a 25 miliardi nel 2020. Un panorama questo che interesserà principalmente gli elettrodomestici, tra cui anche il frigorifero, uno dei più importanti protagonisti della casa in termini di consumi energetici e alimentari. I frigoriferi di nuova generazione diventeranno smart a tutti gli effetti: oltre alle caratteristiche tecniche mirate a un basso consumo energetico, saranno dotati di meccanismi intelligenti in grado di fornire alte prestazioni per evitare sprechi di cibo ed educare a un corretto regime alimentare.

Niente più sprechi di cibo con i frigoriferi intelligenti

Un perfetto dietologo

Monitoraggio dei consumi energetici