Il 27 gennaio è il giorno della memoria

Il 27 gennaio 1945 i soldati dell’Armata rossa, l’esercito dell’Unione Sovietica, entrano nel campo di concentramento di Auschwitz e in quello di sterminio di Birkenau, nell'odierna Polonia, mentre avanzano verso Berlino. In questi luoghi, le truppe sovietiche vedono per la prima volta ciò di cui i paesi alleati - contro la Germania nazista durante la Seconda guerra mondiale - avevano solo sentito parlare nei mesi precedenti. Scoprono l’Olocausto, il genocidio perpetrato dal regime guidato dal dittatore di origine austriaca Adolf Hitler e dai suoi gerarchi ai danni della popolazione di religione ebraica, di etnia rom e di altre minoranze.