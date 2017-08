Il premio Nobel per la pace 2016? Ma diamolo alla bicicletta

Candidare la bicicletta al premio Nobel per la Pace. Caterpillar, il programma radiofonico in onda su Rai Radio 2 noto per l'iniziativa ambientalista M'illumino di meno, sta portando avanti la campagna Bike the Nobel per far vincere il premio alla bici anziché a una persona come accade solitamente. La trasmissione condotta da Massimo Cirri e Sara Zambotti ha rilanciato l'idea, proposta già da Bikeitalia nel 2014, per consegnare la candidatura alla commissione che si riunirà a Oslo il prossimo mese di febbraio.

Da dove viene l'idea di far vincere il premio Nobel per la pace alla bicicletta?

La pace è il premio più importante. Alfred Nobel andò dal notaio in bicicletta. La bicicletta fa di tutti noi degli uomini migliori.