Il solare è la fonte più conveniente. Carbone e gas sempre più in crisi

Anche se non era ufficiale, se ne parlava da tempo. Ed è durante gli ultimi giorni del 2016 che arriva la conferma: il fotovoltaico è oggi la fonte rinnovabile a livello globale più economica ed in grado di competere con le fonti fossili, in particolare carbone e gas.

Climatescope 2016 e il futuro dell'energia

Punto di svolta