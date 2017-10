Jimi Hendrix secondo in classifica “per colpa” dei Beatles

Già il 1967 sarà l'anno della Summer Of Love, del Festival di Monterey, del "Sgt. Pepper's"... ma in particolare oggi, 12 maggio 1967, è il giorno in cui viene pubblicato nel Regno Unito Are You Experienced?, primo album della Jimi Hendrix Experience. Alla chitarra e alla voce ovviamente c'è lui, Jimi Hendrix. Non un modo di suonare come gli altri. Non una maniera convenzionale di intendere la musica. "Foxy Lady", "Manic Depression", "Red House" sono solo alcuni dei brani di un disco che proietta l'ascoltatore in una dimensione differente. Rock-blues energico, ma non solo. Quello che fa Jimi Hendrix è proprio qualcosa di unico. Tante saranno poi le recensioni positive. Ad esempio Keith Altam sul New Musical Express del 20 maggio si esprimerà in questi termini: "Hendrix rappresenta una nuova dimensione nella musica per chitarra elettrica, l'equivalente di un assalto solitario alle nostre cellule nervose. L'album è un coraggioso tentativo di produrre una forma sonora originale ed eccitante". Are You Experienced? sarà un disco molto apprezzato anche dal pubblico e otterrà un successo superiore alle aspettative. Non riuscirà però a piazzarsi al primo posto della classifica. La vetta più alta sarà presto raggiunta infatti dai Beatles, perché il 1° giugno uscirà il Sgt. Pepper's. Ma questa è un’altra storia. Leonardo Follieri