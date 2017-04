Julien Collet. Il nucleare senza rischi non esiste

“Centrali nucleari sicure al 100 per cento non esistono. Si può fare ciò che è necessario per tentare di minimizzare i rischi, ma è impossibile escludere un incidente”. A spiegarlo a LifeGate è Julien Collet, vicedirettore generale dell’Autorità per la sicurezza nucleare francese.

Nell'immagine di apertura, una commemorazione in ricordo delle vittime di Chernobyl, in Ucraina ©Sean Gallup/Getty Images