La casa dei pet lovers

Una curiosa mutazione antropozoologica sembra accomunare le abitazioni odierne di chi, non solo in agresti villette fuori centro ma anche in modernissimi appartamenti metropolitani, sceglie di condividere la propria quotidianità con uno o più coinquilini a quattro zampe, dando vita a spazi casalinghi fantasiosamente ibridati dal reciproco adattamento tra l’umano, il felino e il canino, ovvero fra le tre specie che più di altre, nel corso dei secoli, hanno lentamente imparato a conoscersi e rispettarsi malgrado le loro radicali differenze caratteriali e comportamentali. Una convivenza evidentemente così appagante da aver prodotto un rapido incremento, sia in Italia sia all’estero, della categoria, sempre più numerosa, dei cosiddetti pet lovers.

Etogrammi che plasmano gli arredi

Igiene e rigorosa pianificazione degli spazi

Accortezze analoghe a quelle prescritte per i bambini

I reciproci vantaggi della coabitazione