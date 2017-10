La frutta dalla pianta alla tavola, con Alce Nero

In estate si sente ancor più il bisogno di un'alimentazione fresca e sana che aiuti a rimanere leggeri e ad affrontare il grande caldo più facilmente. Fondamentale è che i nostri cibi siano coltivati al meglio, seguendo il disciplinare del biologico, proprio come l'azienda Alce Nero fa sin dal 1978.

Consumo di frutta e verdura in Italia

Consumare almeno cinque porzioni di frutta e verdura al giorno come raccomandato, rivela l'indagine, è un'abitudine che cresce con l'avanzare dell'età, è più frequente fra le donne e fra le persone senza difficoltà economiche. L'adesione al five a day scende significativamente nelle regioni centrali e meridionali rispetto a quelle del nord Italia: Liguria, Sardegna (l'isola è l'eccezione), Lombardia, Veneto, Friuli, Marche, Piemonte, e Provincia di Trento quelle con il maggior consumo.

L'indagine non rivela però che tipo di frutta consumano questi cittadini. La coltivazione biologica permette di avere sulla propria tavola un raccolto buono, sicuro e super controllato, sostenibile per l'uomo e per l'ambiente.

La coltivazione biologica in Italia: l'esempio di Alce Nero

Sostenibilità in campo

Frutta sempre fresca in varie forme