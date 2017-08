La paura di cambiare

Agli astri e alle carte si chiede un controllo sul futuro perché abbiamo paura dell'incerto. Il cambiamento è una rinascita, ma prima qualcosa di noi deve morire. E' un rischio, presuppone fiducia, in se stessi e nel futuro. Anche quando il presente non ci piace, ci irrigidiamo nell'aggrapparci a quello che siamo e che abbiamo; spaventati dal nuovo, non lo vediamo. Cristallizzarsi in abitudini per timore di abbandonarle è un modo nevrotico e magico per fermare il tempo. Fa soffrire, ma il senso di minaccia inconscia legato all'allontanamento dai binari familiari e noti (magari anche odiati) è molto forte. Anche i bambini, prima di uno scatto evolutivo, sembrano regredire, hanno timori: poi di colpo, se tutto va bene, spiccano un salto da canguri. E' noto in psicologia il fenomeno della "resistenza al cambiamento": gli esseri umani tendono ad essere conservatori, e a respingere le innovazioni, anche quelle che alla lunga considereranno molto positive per sé, a meno di non essere costretti ad accettarle. Le emozioni negative sono talvolta delle alleate: quando diventano più forti della paura, sono una spinta per affrontare la fatica di cambiare ed evolversi. Spesso i cambiamenti grossi sono preceduti da una crisi, anche in psicoterapia. Il momento più buio è quello prima dell'alba. E' bene saperlo, aiuta ricordarselo. Forse in futuro si ringrazierà quella crisi. L'alba è sempre una sorpresa, giunge imprevista e nuova: ci si sente diversi, rinati, quando tutto sembrava fermo e spento. E' così che si costruisce la speranza e la fiducia per vivere meglio le crisi successive. Olga Chiaia Psicologa Psicoterapeuta