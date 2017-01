Le librerie tradizionali e le insidie del colosso Amazon

Avete pensato di fare un salto alla libreria sotto casa per rifornirvi di romanzi, saggi o altro genere di volumi cartacei, magari destinati ad amici e parenti come recente omaggio natalizio? Senza saperlo, potreste aver contribuito ad innescare una virtuosa controtendenza, in un panorama tutt’altro che esaltante per il commercio librario dell’anno appena trascorso. Il grido d’allarme rimbalza ormai insistentemente su varie testate e il verdetto pare unanime: tra il 2010 e il 2015 è drasticamente diminuito il numero delle librerie della penisola, con la chiusura di ben 288 punti vendita cosiddetti “tradizionali” (cioè mono-negozio e non appartenenti alle grandi catene editoriali), ma è aumentato in misura ancor più vistosa il ricorso agli acquisti librari on line, che dal 5,1 è giunto ormai al 14% del mercato totale. Se insomma dalle 1115 librerie del 2010 si è scesi a quota 827, in compenso lo shopping via internet ha eguagliato e si appresta in futuro a superare le soglie della grande distribuzione editoriale.

Una strategia economica efficacissima

La sempre più diffusa pratica dell'autopubblicazione

Piattaforme virtuali versus librerie reali: due mondi complementari