Le terapie naturali all’estero

All'estero e in Italia sempre di più sono le persone che scelgono le terapie non convenzionali. L'Organizzazione Mondiale della Sanità oltre ad aver compilato un elenco di patologie curabili con l'agopuntura, nel 1978 ha auspicato una collaborazione vera e paritetica tra i diversi tipi di medicine e ha proposto l'istituzione di centri di ricerca per lo studio ed il confronto tra le varie metodiche sanitarie naturali, convenzionali e tradizionali. In Europa, molte nazioni, e tra esse soprattutto la Germania, la Gran Bretagna, la Francia, l'Olanda, sono all'avanguardia in questo campo già da molti anni: basti pensare che in tali paesi molte forme di terapia naturale sono rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale. In Francia l'agopuntura viene riconosciuta dall'Accademia Medica sin dal 1950 e l'attività delle altre terapie naturali non è solo esclusiva dei medici. In Germania, la libertà di cura esiste dal 1873 e sin dal 1939 è stata ufficializzata la figura dell'heilpraktiker, un diplomato non medico, pari a quello che dovrebbe essere da noi il naturopata e di base, che s'interessa dell'approccio a un primo livello di medicina naturale. I medicinali omeopatici sono inclusi nella farmacopea nazionale e sottoposti al vaglio di una specifica commissione ministeriale che opera dal 1978. In Gran Bretagna, l'attività è autoregolamentata. Può essere esercitata da chiunque sia iscritto ad un'Associazione che ha anche il compito di valutare la professionalità di chi chiede d'iscriversi e di verificare il suo aggiornamento tecnico. Nei Paesi Scandinavi da oltre trentanni ha regolamentate le medicine non convenzionali che possono essere esercitate indistintamente da medici e non medici. I Paesi Bassi hanno adottato una legge che prevede la regolamentazione del settore dal novembre 1993. Gli Stati Uniti, l'Australia e la Nuova Zelanda, hanno un'antichissima tradizione nelle cure naturali e circa il settenta per cento della popolazione ne fa normalmente uso. In particolar modo negli Stati Uniti, lo studio e la pratica della naturopatia e di tutte le altre discipline mediche non convenzionali risalgono al 1800. Il Parlamento Europeo sta discutendo la risoluzione Lenoie, dal nome del primo firmatario, con l'intento di dettare norme uniforme in tutti i Paesi membri. A parte il "caso Italia", in Europa, ci sono due visioni delle terapie naturali: quella tedesca, Austriaca, Svizzera, Svezia e Norvegia e quella del Belgio, Francia, Inghilterra, Olanda, Spagna. Al primo gruppo, accanto alla classica figura del medico vi sono altri professionisti che si occupano della salute con un ottica diversa, ma pur sempre molto tecnica e scientifica. L'Heilpraktiker è una particolare figura sanitaria, con un percorso formativo e campo d'azione simile a quella medica, che opera con terapie naturali, con la limitazione che non può curare malattie infettive. Al secondo gruppo, appartiene una figura professionale intermedia che opera con un approccio anche molto diverso sia nella diagnosi che nella terapia. Non ci si occupa, con la tecnica, anche se naturale, solo della malattia, ma anche dell'igiene psico-fisico e del benessere in generale. Una visione molto vicina alla definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha definito la salute non solo l'assenza di malattia, ma la piena espressione di tutte le potenzialità della persona. Gabriele Bettoschi